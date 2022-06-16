Прием, которого я удостоился, говорит о том, что в Армении наука ценится: Артем Патапутян

16 июня в Национальной академии наук Республики Армения состоялось расширенное заседание президиума Национальной академии наук Республики Армения, на котором американскому ученому армянского происхождения, лауреату Нобелевской премии Артему Патапутану был вручен диплом почетного члена НАН РА. Президент Национальной академии наук Ашот Сагиян от имени Академии поздравил ученого с большим достижением, подчеркнув, что это одно из достижений и армянского народа.

«Мы договорились с господином Патапутяном. Его следующий визит в Армению состоится по приглашению Академии. Будут встречи, доклады», - как передает «Арменпресс», сообщил Ашот Сагиян.

Артем Патапутян добавил, что оказанный ему в Армении прием говорит о том, что в Армении ценят науку и научные достижения. «Я начал свою карьеру в лаборатории, но никогда не думал, что наука может стать профессией. Но потом я влюбился в эту работу. Удивительно, но Нобелевская премия побудила меня гордиться своей биографией и институтами, в которых я учился. Я занимался наукой с удовольствием и преданностью», - сказал он.

Следует отметить, что Артем Патапутян решением общего собрания НАН РА от 9 июня был избран почетным членом НАН РА.