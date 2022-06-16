Генеральный прокурор Армении Артур Давтян встретился с генеральным прокурором России Игорем Красновым

Генеральный прокурор РА Артур Давтян, находящийся в России для участия в 25-м юбилейном Международном экономическом форуме, который проходит в Санкт-Петербурге, сегодня встретился с генеральным прокурором России Игорем Красновым.

Как сообщили «Арменпресс» в Генеральной прокуратуре РА, Артур Давтян пожелал форуму успешной работы. Он отметил, что форум является крупной и уже состоявшейся площадкой для обсуждения возможностей развития экономических отношений между странами в контексте современных глобальных вызовов, а также совершенствования универсальных механизмов защиты бизнеса от преступных посягательств на международном и национальном уровнях.

Артур Давтян подчеркнул, что в последнее время в Армению наблюдается наплыв многих российских граждан и бизнесменов.

Генеральный прокурор РФ высоко оценил участие своего армянского коллеги в Петербургском экономическом форуме.

Игорь Краснов также выразил удовлетворение высоким уровнем сотрудничества между прокуратурами двух стран, подчеркнув роль генерального прокурора РА и выразив готовность к углублению сотрудничества.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества в сфере противодействия транснациональной преступности и взаимной правовой помощи. Стороны оценили эффективный процесс реализации многовекторных программ сотрудничества, подписанных между Генеральными прокуратурами Республики Армения и Российской Федерации. Обе стороны отметили, что совместная деятельность, предусмотренная этими программами, способствует развитию профессионального потенциала прокуроров и обмену опытом в областях, имеющих значение в борьбе с преступностью.

На встрече обсуждались вопросы выполнения договоренностей, достигнутых в ходе состоявшихся в прошлом году трехсторонних встреч между Арменией, Россией и Азербайджана. В частности, была подчеркнута важность совместного расследования преступных нарушений режима прекращения огня, и их последствий, не превращения формата обмена информацией об инцидентах в формальность.

Артур Давтян поблагодарил Игоря Краснова за серьезный личный вклад в решение гуманитарных вопросов урегулирования конфликта и налаживание коммуникации между сторонами. Он подчеркнул, что Азербайджан продолжает не выполнять положения трехстороннего заявления о прекращении огня от 10 ноября 2020 года, требования пункта 8 о безоговорочном возвращении всех военнопленных, удерживаемых в Азербайджане, что являются ключевым фактором регионального мира и безопасного сотрудничества.

Артур Давтян отметил, что необходимо приложить совместные усилия для скорейшего решения этого вопроса.