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УЕФА продолжит содействовать созданию стадионов и инфраструктур в Армении: Никол Пашинян принял президента УЕФА

УЕФА продолжит содействовать созданию стадионов и инфраструктур в Армении: Никол Пашинян принял президента УЕФА

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян принял президента УЕФА Александра Чеферина, который прибыл в нашу страну для участия в мероприятиях, посвященных 30-летнему юбилею Федерации футбола Армении.

Как сообщили «Арменпресс» в правительстве, премьер-министр отметил важность программ, реализуемых при содействии УЕФА, направленных на развитие футбола в Армении и отметил, что правительство Армении придает большое значение сотрудничеству между ФФА и УЕФА.

Никол Пашинян подчеркнул и значение проектов, направленных на улучшение футбольной инфраструктуры в Ереване и в областях, которые способствуют популяризации футбола и спорта.

Александр Чеферин еще раз поздравил с 30-летием ФФА и добавил, что УЕФА продолжит активно содействовать развитию футбола в Армении.


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