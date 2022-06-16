ВФ утвердил для Грузии программу в размере $280 млн

Международный валютный фонд (МВФ) утвердил для Грузии программу по поддержке экономики в размере $280 млн. Как передает Арменпресс, об этом говорится в распространенном в четверг сообщении Министерства финансов Грузии в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признана в РФ экстремистской).

"Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда утвердил новую программу для Грузии в объеме $280 млн. Это является финансовым инструментом, так называемой буферной суммой, которая в случае необходимости будет освоена и представляет механизм страховки для нашей экономики", - сказано в сообщении.

Целью программы является восстановление фискального буфера, сокращение инфляции и уменьшение уязвимости к внешним угрозам, сохранение устойчивости финансового сектора, а также обеспечение более быстрого и инклюзивного экономического роста, добавили в ведомстве.

Новая программа является трехлетней. Она была согласована с МВФ еще в апреле текущего года. В новой программе отображены все те структурные реформы, которые представила Грузия в части управления государственными предприятиями, развития рынка труда, трудоустройства и образования.