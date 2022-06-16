В Грузии отменяют обязательное ношение масок в общественном транспорте

Ношение масок в общественном транспорте в Грузии станет необязательным с 20 июня, сказала замминистра здравоохранения Тамар Габуния журналистам.

Основанием для принятия такого решения стало стабильное эпидемиологическое положение в Грузии. Случаи заражения коронавирусом стали резко сокращаться с февраля, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

"Соблюдать рекомендацию о ношении маски важно тем людям, у которых хронические заболевания. Ношение маски останется обязательным только в медицинских учреждениях", – сказала Габуния.

Обязательный масочный режим как в помещениях, так и на улице был задействован в Грузии с ноября 2020 года. Отказаться от масок на улице разрешили в июне 2021 года, но ненадолго. Меры предосторожности вновь ужесточили в августе из-за резкого ухудшения эпидемиологического положения.

Вновь отменили требование о ношении масок на улице с 28 марта 2022 года.

Таким образом в Грузии снимаются практически все ковид-ограничения. Накануне иностранцам разрешили въезжать в страну без свидетельств о вакцинации от коронавируса и отрицательного результата ПЦР-теста.

Первый случай инфицирования коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года. Страна пережила шесть волн коронавируса. В декабре прошлого года в Грузии выявили первый случай заражения новым штаммом "омикрон".

С начала пандемии было зафиксировано более 1,6 миллиона случаев заражения коронавирусом.