Orion Summit 2022 обсудит самое актуальное в мире технологий

На технологическом саммите Orion Summit 2022 авторитетные зарубежные и армянские спикеры обсудят самые актуальные темы стартап-экосистемы. Как сообщает «Арменпресс», Orion Summit 2022 состоится 22 июня в Ереване, в Матенадаране. В нем примут участие всемирно признанные учредители, инвесторы, консультанты, специалисты в области технологий, финансов, бизнеса и в других областях.

Успех будущих армянских единорогов, достижения и слияния (M&A) в армянской экосистеме стартапов, запуск цифровой сети сети Digital Jugha, а также построение быстро растущего армянского рынка – вот темы, которые будут обсуждаться на саммите Orion Summit 2022.

К спикерам саммита присоединились и Лусине Егиазарян, ведущий партнер Google Cloud, финансовый директор SADA, глобального поставщика бизнес- и технологических услуг. Лусине Егиазарян выступит на панельной дискуссии «Рост поглощений (M&A) как механизм ускорения экосистемы». SADA со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, с офисами в Канаде, Индии и Армении, признавалась партнером года Google Cloud в течение 5 лет подряд, и является членом Inc. в течение 15 лет, в списке 50 самых быстрорастущих частных компаний США за 2022 год.

В другом обсуждении участники представят реальный прогресс будущих армянских компаний-единорогов за последний год. В основе лежит программа BAJ Accelerator, целью которой является поддержка развития 10 армянских единорогов в ближайшие 5-6 лет.

Orion (Orion Worldwide Innovations)и - это звено роста стартапов и развития взаимосвязанной экосистемы, предлагающий полный спектр услуг. Orion создает возможности для инвестиционных компаний выйти на рынок США, совершенствует их стратегии привлечения клиентов, помогает им оставаться конкурентоспособными и поддерживает их инновации. Компания «Orion» основана в США в 2017 году. Компания имеет офисы в Нью-Йорке и в Ереване, сотрудничает с компаниями и сетями инвесторов, работающими в разных странах мира.