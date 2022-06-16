«Чат в роуминге»: Ucom предлагает ежедневный вариант безлимитного общения в роуминге

С 15 июня по 15 октября сего года в рамках предложения «Чат в роуминге» все абоненты мобильной связи Ucom могут безлимитно общаться со своими близкими за 1 500 драмов в день при поездке в ряд прибрежных и европейских стран, просто набрав код активации *121*21#.

В рамках данного предложения абоненты могут воспользоваться безлимитным интернетом со скоростью до 128 кбит/сек и бесконечно общаться в таких мессенджерах, как, WhatsApp, Viber, Telegram и Messenger.

«Если Вы собираетесь провести отпуск в Египте, ОАЭ, Греции, Грузии, на Кипре, в Черногории, Болгарии, Италии, Испании, Франции или других популярных прибрежных направлениях, имейте в виду, что этим летом в роуминге у Вас будет возможность постоянно оставаться на связи со своими близкими. Просто убедитесь, что Вы активировали услугу роуминга перед отбытием из Армении», - отметил Ара Хачатрян, генеральный директор компании Ucom.

Напомним, что те абоненты, которые предпочитают делиться фотографиями, видео и впечатлениями непосредственно во время путешествия, могут активировать также высокоскоростные пакеты интернета «Интернет в роуминге», в частности, пакет в 2 ГБ за 10 500 драмов или пакет в 3 ГБ за 13 500 драмов. Для активации предпочитаемого пакета необходимо набрать *121# и следовать инструкциям.