Индонезия пригласила Владимира Зеленского на проводимый ею саммит G20, заявил посол страны в РФ Хосе Антонио Морато Тавареш.

Индонезия в 2022 году осуществляет переходящее председательство в "двадцатке", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Президент Индонезии, текущий председатель, приглашает другие заинтересованные стороны к участию в этом процессе, также мы пригласили президента Зеленского принять участие в наших мероприятиях. Индонезия на данный момент не хотела бы исключать какие-то страны", - сказал посол, выступая на сессии, посвященной региональному консультативному форуму "Деловой двадцатки" (B20) в рамках ПМЭФ.

"Думаем, что могли бы приглашать другие страны к участию в нашей работе, в том числе и господина Зеленского, равно как и другие страны: Сингапур, Фиджи, Нидерланды и другие государства", - добавил дипломат.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.