Фестиваль Starmus в Ереване примет около 100 молодых людей и подростков из Арцаха

Около 100 молодых людей и подростков из Арцаха примут участие в фестивале Starmus, который пройдет в Ереване. Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сообщил соучредитель фестиваля, астрофизик Гарик Исраелян.

«Мы предполагаем, что в фестивале примут участие около 100 молодых людей и подростков из Арцаха», - сказал Исраелян.

По его словам, проведение фестиваля в Армении поможет многим людям выйти из депрессивной ситуации.

«Я надеюсь, что Starmus внесет некоторые изменения и в новостные линии. СМИ могут выделить 30% своего времени на то, чтобы вдохновлять молодежь наукой и образованием», - сказал Исраелян.

По словам Исраеляна, для них очень важно сделать фестиваль максимально доступным для молодежи, для самых широких слоев общества. В отличие от Европы, где стоимость билетов на участие в фестивале составляет 700 евро, для армянского фестиваля было решено установить минимально возможную доступную цену - 25 000 драмов, для студентов она будет снижена до 20 000 драмов.

Он сообщил, что они намерены после фестиваля некоторым школам Армении подарить любительские телескопы.

В дни фестиваля в Армению будет доставлена мобильная обсерватория, рассчитанная на 100 человек.

Благодаря фестивалю STARMUS Армения в первой декаде сентября станет мировым центром науки, технологий, искусства и музыки, сюда приедут известные ученые и звезды.

В сентябре Армения примет всемирно известных астронавтов Чарльза Болдена (Charles Bolden), Криса Хэдфилда (Chris Hadfield), Джима Багьяна (Jim Bagyan), Джорджа Нильда (George Nild), Чарли Дьюка (Charlie Duke), лауреатов Нобелевской премии Эдварда Моузера (Edward Moser), Кипа Торна (Kip Thorne), Эммануэля Шарпентье (Emmanuelle Sharpantier), ученых Тони Фаделя (Тони Фаделл), Брайана Грина (Brian Greene), Донна Стрикленда (Donna Strickland), группу Sons Of Apollo, Рика Вейкман (Rick Wakeman), Сержа Танкяна (Serj Tankian), Тиграна Амасяна (Tigran Hamasyan), Андрея Макаревича (Andrey Macarevich), Дерека Шериняна (Derek Sherinian) и других известных артистов и ученых, которые посетят Армению для участия в фестивале.