Генпрокурор отметил роль прокуроров в недопущении эскалации в Нагорном Карабахе

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов отметил роль прокуратур Армении, Азербайджана и России в недопущении эскалации в Нагорном Карабахе. В четверг он провел рабочую встречу с генпрокурором Армении Артуром Давтяном, прибывшим для участия в XXV Петербургском международном экономическом форуме. Как передает Арменпресс, об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

"В трехстороннем формате совместно с коллегами из Азербайджана мы предприняли немало усилий по восстановлению мира в этом регионе, недопущению эскалации напряженности среди местного населения", - сообщил генпрокурор России, слова которого привели в пресс-службе. Он выразил твердую убежденность в том, что, когда речь идет о восстановлении мира и безопасности, защите прав и свобод человека, расследовании преступлений, не должно быть одностороннего и тенденциозного подхода.

Генпрокурор России заявил о готовности российских военных прокуроров, дислоцированных в Нагорном Карабахе, оказывать всяческое содействие, в том числе в обмене информацией и передаче сигналов о совершенных нарушениях.

В ходе встречи Краснов поблагодарил Давтяна за конструктивный, взвешенный подход к сотрудничеству с российской прокуратурой, демонстрирующий крепкую российско-армянскую дружбу, и отметил приверженность своего коллеги принципам профессиональной этики, независимости и беспристрастности.