Для фестиваля STARMUS в Армении составлена дополнительная программа мероприятий

Благодаря фестивалю STARMUS Армения в первой декаде сентября станет мировым центром науки, технологий, искусства и музыки, сюда приедут известные ученые и звезды. Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 16 июня рассказал соучредитель фестиваля STARMUS, астрофизик Гарик Исраелян.

Пресс-конференция носила нетрадиционный формат. Главный докладчик - соучредитель фестиваля STARMUS, астрофизик Гарик Исраелян, в дистанционном формате подключил члена Совета STARMUS Дэвида Эйкера( David Eicher, Board member), лауреата Нобелевской премии, нейролога Эдварда Мосера (Edward Moser, Nobel laureate, Neuroshoentist) и музыканта Дерека Шериняна. Прозвучали послания Брайана Мэя и Сержа Танкяна.

По словам Гарика Исраеляна, частью основной программы фестиваля STARMUS станет конференция «Открой космос и измени мир», которая пройдет в Спортивно-концертном комплексе им. К. Демирчяна. Ожидается присутствие около 7 000 участников

«Нужно отметить и церемонию вручения медали Стивена Хокинга, которая признана «Оскаром» мира науки, выдается за ее популяризацию, «Круглый стол-обсуждение 108-минут» с участием нобелевских лауреатов, Star Party, специальное мероприятие с участием всемирно известных гостей и местных представителей, которое пройдет в Гарни. Здесь будет размещено большое количество телескопов, привезенных в Армению для фестиваля», - сказал Гарик Исраелян.

Он подчеркнул, что будут проведены и дополнительные мероприятия, специально организованные для армянского фестиваля.

«Научный лагерь Science Camp, территория, прилегающая к Национальному академическому театру оперы и балета, будет преобразована в масштабный центр науки и технологий, где в больших тематических павильонах в самых доступных форматах малышам и взрослым будут представлены новейшие достижения науки. Ожидается участие около 100 000 посетителей, как из Еревана, так и из регионов Армении и Арцаха. Космические технологии Space Technologies: двухдневная конференция, которая пройдет в Спортивно-концертном комплексе, привлечет около 20 всемирно известных докладчиков, в том числе от компании Ratlantis, занимающейся космическими технологиями. Словом, программа представляет собой серию важных мероприятий с участием вузов Армении, которые будут реализованы в сотрудничестве с вузами-партнерами, предоставят студентам возможность послушать ученых с мировым именем в своих вузах», - сказал астрофизик.

По словам Исраеляна, для них очень важно сделать фестиваль максимально доступным для молодежи, для самых широких слоев общества. В отличие от Европы, где стоимость билетов на участие в фестивале составляет 700 евро, для армянского фестиваля было решено установить минимально возможную доступную цену - 25 000 драмов, для студентов она будет снижена до 20 000 драмов.

Формат STARMUS-а уникален тем, что он популяризирует науку, приближает ее к молодым людям, вдохновляя их на новые исследования и открытия.

В сентябре Армения примет всемирно известных астронавтов Чарльза Болдена (Charles Bolden), Криса Хэдфилда (Chris Hadfield), Джима Багьяна (Jim Bagyan), Джорджа Нильда (George Nild), Чарли Дьюка (Charlie Duke), лауреатов Нобелевской премии Эдварда Моузера (Edward Moser), Кипа Торна (Kip Thorne), Эммануэля Шарпентье (Emmanuelle Sharpantier), ученых Тони Фаделя (Тони Фаделл), Брайана Грина (Brian Greene), Донна Стрикленда (Donna Strickland), группу Sons Of Apollo, Рика Вейкмана (Rick Wakeman), Сержа Танкяна (Serj Tankian), Тиграна Амасяна (Tigran Hamasyan), Андрея Макаревича (Andrey Macarevich), Дерека Шериняна (Derek Sherinian) и других известных артистов и ученых, которые посетят Армению для участия в фестивале.