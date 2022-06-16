Джонсон выразил надежду на прогресс по вопросу экспорта украинского зерна

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским выразил надежду на прогресс по вопросу экспорта украинского зерна, следует из сообщения канцелярии премьера, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Премьер-министр выразил надежду, что в ближайшие дни может быть достигнут прогресс в этом вопросе", - говорится в сообщении канцелярии.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что механизм, предложенный ООН по урегулированию "зерновой проблемы", приемлемый, и что Турция изложила свою позицию главе МИД РФ Сергею Лаврову в ходе его визита в Анкару.

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.