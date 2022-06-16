Repubblica: Шольц, Макрон и Драги направляются в Киев

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги направляются на Украину. Как в четверг сообщает газета La Repubblica, три европейских лидера едут в поезде, предположительно, от польской границы в Киев, передает Арменпресс.

Издание опубликовало фотографию, на которой Драги, Шольц и Макрон в неформальной обстановке сидят за столом в вагоне. La Repubblica отмечает, что поездка проходит при соблюдении повышенных мер безопасности. Прибытие в украинскую столицу запланировано на утро четверга.

Оператор железных дорог "Укржелдорога" ("Укрзализныця") уточнил, что европейские лидеры едут на украинском дипломатическом поезде.

В среду агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что запланирована встреча в Киеве с украинским лидером Владимиром Зеленским. Газета "Стампа" сообщала также, что не исключено посещение Одессы. Официального подтверждения не поступало ни от одной из европейских канцелярий из соображений безопасности. Тем не менее в поезде находятся итальянские журналисты. Агентство АНСА передает, что сразу после отбытия накануне вечером лидеры провели встречу, продлившуюся около двух часов. Ранее сообщалось о намерениях итальянского премьера посетить Украину, однако эта поездка так пока и не состоялась.