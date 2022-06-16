Россия и США находятся в весьма горячей точке противостояния, заявил Песков

Россия и США находятся в весьма горячей точке противостояния․ Как передает Арменпресс, об этом заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас мы находимся в весьма и весьма горячей точке противостояния", - сказал он.

В июне прошлого года в Женеве прошла встреча президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена. Однако сейчас, как ранее заявил РИА Новости Песков, диалог как таковой между странами отсутствует.