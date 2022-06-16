Для наших друзей - мы друзья и в тяжелые дни: состоялась встреча президента Ирана с председателем Парламента РА

Президент Исламской Республики Иран Ибрагим Раиси принял делегацию, возглавляемую председателем Национального собрания Республики Армения Аленом Симоняном.

Как сообщили «Арменпресс» в НС РА, на встрече разговор велся вокруг многостороннего сотрудничества Армения-Иран, которое опирается на многовековую дружбу между двумя народами и на тесные исторические и культурные связи.

Наметив пути стимулирования сотрудничества, стороны выразили готовность совместными усилиями продолжать диалог и обогащать повестку двустороннего сотрудничества.

Президент Ибрагим Раиси подчеркнул важность сотрудничества законодательных органов в деле укрепления отношений между Арменией и Ираном.

Были обсуждены двусторонние экономические отношения и вопросы реализации совместных инфраструктурных программ, которые имеют много предпосылок.

Армянская сторона придала большое значение договоренностям в энергетической и транспортной сферах.

«Должен отметить, что в контексте развития региональных транспортных коммуникаций установление железнодорожного сообщения между Республикой Армения и Исламской Республикой Иран является одним из важнейших вопросов нашей повестки», - сказал Ален Симонян.

Председатель НС РА представил президенту Ирана ситуацию, создавшуюся после войны, развязанной азербайджано-турецким тандемом против Республики Арцах, гуманитарные проблемы и вопрос сохранения армянских исторических, духовных и культурных ценностей на территориях, оказавшихся под контролем Азербайджана. Ален Симонян сообщил, что Азербайджан на государственном уровне уничтожает ценнейшее наследие, и Иран может служить примером для Азербайджана в этом вопросе.

На встрече была подчеркнута важность последовательных усилий Ирана по установлению мира и стабильности в регионе.

Поблагодарив за прием, председатель НС РА, завершая свою речь, выразил уверенность, что армяно-иранское сотрудничество имеет большой потенциал развития и расширения, и он готов содействовать развитию взаимовыгодного сотрудничества во благо двух дружественных народов.

«Для наших друзей - мы друзья и в тяжелые дни. В дни радости каждый может быть рядом, но истинная дружба и братство проявляются в тяжелые времена », - отметил президент ИРИ Ибрагим Раиси.

Ален Симонян также сообщил президенту, что в Национальном собрании уже создана рабочая группа по упрощению законодательства, касающегося осуществления совместных работ повестки Армения-Иран.

Президент Ирана отметил, что он дал своему аппарату соответствующие поручения для представления исходных предложений по установлению более широких связей с Арменией.

Председатель НС РА передал президенту ИРИ теплые пожелания от премьер-министра Никола Пашиняна и приглашение посетить Армению.