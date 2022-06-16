МИД КНР: страны БРИКС должны быть готовы к новым угрозам в области безопасности

Страны - участницы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика) в условиях возрастающей нестабильности в мире должны быть готовы к противодействию как традиционным, так и новым угрозам в области безопасности. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в четверг МИД КНР.

"Государства БРИКС <...> должны готовиться к традиционным, а также нетрадиционным угрозам, активно содействовать поддержанию всеобщей безопасности", - приводит сайт китайского внешнеполитического ведомства слова главы канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая, члена Политбюро КПК Ян Цзечи, который по видеосвязи выступил в ходе 12-й встречи высоких представителей БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

Как он подчеркнул, в связи с большими изменениями на международной арене членам объединения следует усилить координацию действий, нацеленных на сохранение стабильной ситуации в мире. "Необходимо продвигать подлинное многостороннее сотрудничество, <...> учитывать тенденции нынешней эпохи, реагировать на происходящие изменения", - добавил Ян Цзечи.

15 июня в формате видеоконференции состоялась 12-я встреча высоких представителей БРИКС, курирующих вопросы безопасности. Россию на ней представлял секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев. Как заявил ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, в связи со все более сложной международной обстановкой Китай надеется на углубление сотрудничества с членами объединения.