В этом году в Ширакской области предусмотрено капитальное строительство на 44 млрд 376 млн драмов

В администрации Ширакской области состоялось очередное заседание Ширакского областного совета. Как сообщает «Арменпресс», губернатор Ширака Назели Багдасарян начала заседание областного совета с поздравления по случаю Дня государственных символов и призвала лидеров общин уделять особое внимание надлежащему сохранению государственных символов, в частности флага, на административных зданий. Она сообщила, что в 2022 году будут выполнены работы на сумму около 44 млрд 376 млн драмов, что больше, чем в прошлом году, на 4 млрд. Губернатор заверила, что вся сумма, предусмотренная правительством, будет потрачена по назначению.

«Каждая программа, любая сумма, которая направляется из государственного бюджета, должны строго контролироваться. Администрация Ширака на рассмотрение дотационных программ вынесла два вопроса, один касается укрупненной общины Амасия, бывшей общины Арпи, находящейся под юрисдикцией правоохранительных органов, и другой общины Саратак. В центре нашего внимания находится и другой важный вопрос, связанный с жилищным строительством сельских общин. Государственную жилищную программу администрация области посчитала недостаточной, возникли определенные финансовые проблемы в виде необоснованных расходов, дело направлено в Генеральную прокуратуру для возбуждения уголовного дела. Об этом поговорим в ближайшее время. Вне зависимости, выделены деньги из государственного или муниципального бюджета, люди должны видеть результаты, и каждое нарушение должно получить достойную оценку», - сказала губернатор Ширака.

Обсуждались и вопросы выполнения муниципальных бюджетов за 5 месяцев 2022 года. Также было представлено выполнение сельскохозяйственных работ, недостатки и упущения субвенционных программ дотаций, сотрудничество между общинами в социальной сфере.

Арменуи Мхоян