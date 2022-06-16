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Легкоатлет Левон Агасян занял третье место на «World Athletics Continental Tour»

Легкоатлет Левон Агасян занял третье место на «World Athletics Continental Tour»

Член сборной Армении по легкой атлетике Левон Агасян занял третье место на международном турнире  «World Athletics Continental Tour».

Как сообщает «Арменпресс», в тройном прыжке среди мужчин на турнире, проходившем во французском Марселе, Левон Агасян занял третье место с результатом 16,39 м. Победителем турнира с результатом 17.02 м стал представитель Франции Бенджамин Компаоре.

Ранее сборная Армении по легкой атлетике завоевала 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медаль на чемпионате Европы среди юниоров, прошедшем на Мальте.


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