Шант Саркисян - победитель Мемориального турнира Карена Асряна

В Доме шахмат имени Тиграна Петросяна завершился 13-й Мемориальный турнир Карена Асряна.

Как сообщает «Арменпресс», набрав 7,5 очков из 9 возможных, победителем турнира стал Шант Саркисян.

Второе и третье места с 7 очками разделили соответственно Артур Давтян и Амин Табатабаи из Ирана.

В этом году в турнире, проходящем в Доме шахмат Тиграна Петросяна, принимали участие 98 участников из 8 стран (Армения, Бразилия, Индия, Иран, Казахстан, Филиппины и российские шахматисты под флагом ФИДЕ), 9 из которых - гроссмейстеры. Среди участников 13-го Мемориала самый высокий рейтинг у члена сборной Армении по шахматам Гранта Мелкумяна.