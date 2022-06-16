Европейские индексы выросли - 15-06-22
МОСКВА, 16 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 15 июня:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.36% и составил 13485.29 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.35% и составил 6030.13 пункта, британский FTSE вырос на 1.20% и составил 7273.41 пункта, а российский RTSI вырос на 0.58% и составил 1280.38 пункта.
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