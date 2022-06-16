Цены на цветные металлы - 15-06-22

ЛОНДОН, 16 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 15 июня были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.88% и составила 2592.50 долларов США, цена на медь снизилась на 0.01% и составила 9230.00 долларов США, цена на свинец выросла на 0.07% и составила 2077.00 долларов США, цена на никель выросла на 2.37% и составила 25857.00 долларов США, цена на олово выросла на 4.35% и составила 32444.00 долларов США, цена на цинк выросла на 1.29% и составила 3643.00 долларов США, цена на молибден выросла на 0.29% и составила 37897.42 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 72415.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.