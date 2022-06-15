Посол Словении в Украине вернулся в Киев
21:40, 15 Июнь 2022
Посол Республики Словения в Украине Томаж Менцин вернулся в Kиев.
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице правительства страны в Twitter.
«31 мая Словенское агентство печати сообщило об окончании пребывания Временного поверенного в делах Республики Словения в столице Боштиана Лесяка, он отбыл в Словению. Было заявлено, что Менцин вернется в Киев, «как только будет обеспечена надлежащая защита как его посла, так и сопровождающего его персонала».
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