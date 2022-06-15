Время в Ереване: 11:07:36,   15 Июнь 2022

Посол Словении в Украине вернулся в Киев

Посол Словении в Украине вернулся в Киев

Посол Республики Словения в Украине Томаж Менцин вернулся в Kиев.

 Как сообщает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице правительства страны в Twitter.

«31 мая Словенское агентство печати сообщило об окончании пребывания Временного поверенного в делах Республики Словения в столице Боштиана Лесяка, он отбыл в Словению. Было заявлено, что Менцин вернется в Киев, «как только будет обеспечена надлежащая защита как его посла, так и сопровождающего его персонала».

 

 

 

 


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