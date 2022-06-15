Террористы выпустили две ракеты по армянонаселенному городку Кесаб в Сирии

Террористические группировки выпустили две ракеты по Кесабу –населенному армянами поселкуна севере сирийской провинции Латакия, причинив несерьезный ущерб.

Как сообщает Арменпресс, на странице сирийского издания "Гандзасар" в Facebook также сообщается, чтов это время в центре площади Кесаб проходило государственное мероприятие.

Отмечается, что две ракеты попали в соседнюю гору, не причинив существенного ущерба.