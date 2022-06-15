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Ситуация в Приднестровье не помешает Молдове вступить в ЕС. Макрон

Ситуация в Приднестровье не помешает Молдове вступить в ЕС. Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что ситуация в Приднестровье не может помешать интеграции Молдавии в Евросоюз и ее урегулирование не является предварительным условием для вступления страны в ЕС.

"Чтобы запустить механический процесс вступления Молдавии, было бы несправедливым сказать, что он будет заблокирован из-за ситуации (в Приднестровье - мед.), но мы должны вместе найти решение...Однако это (урегулирование приднестровского вопроса - ред.) не является предварительным условием для вступления", - как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, сказал Макрон на пресс-конференции в Кишиневе, отвечая на вопрос о том, может ли неурегулированный приднестровский вопрос помешать вступлению Молдавии в ЕС.

 


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