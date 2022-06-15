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Католикос Всех Армян принял новоизбранного предстоятеля армянской епархии Ирака

Католикос Всех Армян принял новоизбранного предстоятеля армянской епархии Ирака

15 июня Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян Гарегин II принял в Первопрестольном Святом Эчмиадзине новоизбранного предстоятеля Армянской епархии Ирака Его Преосвященство архимандрита Ошакана Гюльгюльяна, председателю Центрального правления епархии Мелкона Мелконяна, председателя церкви Сурб Аствацацин в БасреХажака Варданяна.

Как сообщили Арменпресс из информационной системы Первопрестола, в ходе встречи Католикос Всех Армян передал Святейшему отцу благословения и наилучшие пожелания, поздравив его с избранием на пост.

Говоря о проблемах и вызовах в жизни иракской армянской общины, Его Святейшество выразил уверенность, что при поддержке  центральной администрации и верующих удастся их преодолеть и сохранить национально-церковный жизнь в разгаре. Католикос Всех Армян посчитал важным, чтобы дал потомки нашего народа жили национальными заботами, ценностями, сохраняли верность своей идентичности, способствовали процветанию армянской общины, народа, Родины и Церкви.

 Глава  Центрального правления Епархии Армянской Апостольской церкви в Ираке Мелкон Мелконян выразил радость в связи с избранием главы епархии, подчеркнув, что отец Ошакан любим армянами и пользуется всеобщим доверием.

Согласно источнику, в ходе беседы предводитель Армянской епархии Ирака выразил Гарегину II сыновнюю любовь и благодарность за его постоянную отеческую заботу, заверив, что вложит все свои силы и способности служению   Армянской епархии Ирака. 

В завершение Католикос Всех Армян пожелал Божьей поддержки архимандриту Ошакану в его руководящей миссии.


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