В Грузии подтвержден первый случай обезьяньей оспы

Министерство здравоохранения Грузии сообщает о первом подтвержденном случае обезьяньей оспы в стране.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, у пациентки было легкое вирусное заболевание, и вскоре после прохождения соответствующего курса лечения она покинула медицинское учреждение.

По данным агентства, пациентка вернулась в Грузию после путешествия по Европе.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения созовет экстренное совещание для оценки глобальной угрозы вспышки обезьяньей оспы. Встреча назначена на 23 июня.

Россия уже разработала предложения, направленные на предотвращение появления и распространения обезьяньей оспы на территории Российской Федерации. Роспотребнадзор посоветовал усилить меры по выявлению людей с симптомами заболевания.