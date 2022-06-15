Премьер-министр РА присутствовал на панихиде Рафаела Котанджяна

Премьер-министр Никол Пашинян присутствовал на панихиде Народного артиста Республики Армения Рафаела Котанджяна в церкви Святого Ованнеса в Конде.

Об этом Арменпресс сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения.