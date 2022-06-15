Президент Армении с рабочим визитом отправится в РФ

Президент Республики Ваагн Хачатурян 15-17 июня с рабочим визитом отбудет в Российскую Федерацию.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения, Ваагн Хачатурян примет участие в международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

В рамках визита предусмотрены встречи президента Ваагна Хачатуряна с главами государств-участников.

Ваагн Хачатурян встретится также с представителями армянской общины Санкт-Петербурга.