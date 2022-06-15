Время в Ереване: 11:07:36,   15 Июнь 2022

Президент Армении с рабочим визитом отправится в РФ

Президент Армении с рабочим визитом отправится в РФ

Президент Республики Ваагн Хачатурян 15-17 июня с рабочим визитом отбудет в Российскую Федерацию.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента Республики Армения,  Ваагн Хачатурян примет участие в международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

В рамках визита предусмотрены встречи президента Ваагна Хачатуряна с главами государств-участников.

 Ваагн Хачатурян встретится также с представителями армянской общины Санкт-Петербурга.

 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]