Президент Турции Эрдоган и генсек НАТО Йенс Столтенберг провели телефонный разговор

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 15 июня провели телефонный разговор.

Об этом, как передает Арменпресс, сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.

В администрации президента Турции сообщили, что Эрдоган и Столтенберг обсудили тему заявок Швеции и Финляндии на вступление в Североатлантический альянс.

Глава турецкого государства вновь озвучил позицию Анкары по данному вопросу, отметив необходимость принятия шагов по устранению законных опасений Турции в сфере безопасности.

«Продвижение в процессе вступления Швеции и Финляндии в НАТО невозможно без практических шагов по устранению обеспокоенности Анкары и письменных обязательств по пересмотру парадигмы подходов скандинавских стран к борьбе с терроризмом и оборонно-промышленному сотрудничеству», - заявил Эрдоган.