Президент Турции Эрдоган и генсек НАТО Йенс Столтенберг провели телефонный разговор
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 15 июня провели телефонный разговор.
Об этом, как передает Арменпресс, сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.
В администрации президента Турции сообщили, что Эрдоган и Столтенберг обсудили тему заявок Швеции и Финляндии на вступление в Североатлантический альянс.
Глава турецкого государства вновь озвучил позицию Анкары по данному вопросу, отметив необходимость принятия шагов по устранению законных опасений Турции в сфере безопасности.
«Продвижение в процессе вступления Швеции и Финляндии в НАТО невозможно без практических шагов по устранению обеспокоенности Анкары и письменных обязательств по пересмотру парадигмы подходов скандинавских стран к борьбе с терроризмом и оборонно-промышленному сотрудничеству», - заявил Эрдоган.
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