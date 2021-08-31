Анонс мероприятий на 16июня
18:07, Июнь 15, 2022
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- 18:07 Анонс мероприятий на 16июня
- 17:30 Опрос: уровень одобрения политики Байдена падает уже три недели и составляет 39%
- 17:28 Парламент Армении завершил 3-ю сессию 8-го созыва
- 17:25 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 15-06-22
- 17:24 Азиатские индексы - 15-06-22
- 17:12 Евросоюз подписал соглашение с Израилем и Египтом о поставках израильского газа в ЕС
- 16:40 Кочарян, Саргсян и Дашнакцутюн признавали Арцах частью Азербайджана. Премьер- министр представил факты
- 16:01 Ален Симонян по приглашению Мохаммада Багера Галибафа с первым официальным визитом находится в Иране
- 15:47 КНДР тратит на ядерную программу 1221 доллар в минуту, подсчитали аналитики
- 15:41 СМИ: лидеры Израиля, Индии, ОАЭ и США в июле проведут первый саммит объединения I2U2
- 15:37 Лаша Дарсалия выразил надежду, что сотрудничество между Арменией и Грузией станет образцом для региона
- 15:32 Индия – несравнимо больше, чем Болливуд, слоны, чай и йога: эксклюзивное интервью посла К. Д. Деваля
- 15:09 Правительство Армении было, есть и будет рядом с Арцахом: Никол Пашинян
- 14:50 В Армении есть благоприятные условия для стартапов: директор компании «Krisp»
- 14:45 ВОЗ изменит название вируса "оспы обезьян" по просьбе ученых
- 14:42 Греция отправит на Украину десятки боевых машин пехоты
- 14:31 Сергей Лавров в Баку обсудит процесс реализации положений трехсторонних заявлений
- 13:59 Макрон заявил о необходимости новых переговоров с Украиной
- 13:47 Министр иностранных дел Армении представил болгарским депутатам ситуацию вокруг нагорно-карабахского конфликта
- 13:46 Опрос показал, что более 40% россиян предпочитают хранить свободные деньги в банке
- 13:35 В ближайшее время начнется программа реконструкции и модернизации КПП Мегри
- 13:27 Сторонники Додона анонсировали очередную акцию протеста в Кишиневе
- 13:05 БРИКС и G20 хотят сотрудничать с Россией по Арктике, заявили в МИД
- 13:02 Грузия отменила требование для иностранцев иметь справку о вакцинации от коронавируса
- 12:55 В Ларсе установят дополнительный КПП, обслуживающий по 170-200 машин в день
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