Деятельность комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы не связана с ситуацией в Парухе. Захарова

Деятельность Комиссии по демаркации и делимитации границ Армении и Азербайджана никак не связанас ситуацией вокруг села в Аскеранском районе Нагорного Карабаха (Парух - ред.).

Как передает Арменпресс, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В то же время рассчитываем, что работа комиссии будет способствовать повышению доверия между Баку и Ереваном и недопущению инцидентов, как на армяно - азербайджанской границе, так и в зоне ответственности российского миротворческого контингента», — сказала Захарова.

Она добавила, что Москва готова содействовать проведению заседания комиссии в ближайшее время, добавив, что Россия ждет предложений по датам от Еревана и Баку.