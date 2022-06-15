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Деятельность комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы не связана с ситуацией в Парухе. Захарова

Деятельность комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы не связана с ситуацией в Парухе. Захарова

Деятельность Комиссии по демаркации и делимитации границ Армении и Азербайджана никак не связанас ситуацией вокруг села в Аскеранском районе Нагорного Карабаха (Парух - ред.). 

Как передает Арменпресс, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В то же время рассчитываем, что работа комиссии будет способствовать повышению доверия между Баку и Ереваном и недопущению инцидентов, как на армяно - азербайджанской границе, так и в зоне ответственности российского миротворческого контингента», — сказала Захарова.

Она добавила, что Москва готова содействовать проведению заседания комиссии в ближайшее время, добавив, что Россия ждет предложений по датам от Еревана и Баку.

 

 

 


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