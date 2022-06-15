Опрос: уровень одобрения политики Байдена падает уже три недели и составляет 39%

Уровень одобрения американцами политики президента США Джо Байдена снижается уже три недели подряд и составляет 39%. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на результаты опроса, проведенного совместно с социологической службой Ipsos.

Согласно его результатам, 56% опрошенных не одобряют работу Байдена на посту президента. Деятельность Байдена поддерживают 74% опрошенных из числа сторонников Демократической партии, в которую входит и сам глава государства. В то же время его политику одобряют лишь 11% респондентов, поддерживающих республиканцев.

Как отмечает агентство, уровень одобрения политики президента США держится ниже 50% с августа 2021 года. В конце мая рейтинг президента опустился до рекордного минимума - 36%.

Опрос проводился в онлайн-формате на всей территории США в течение двух дней. В опросе участвовали 1 005 взрослых респондентов, из них 443 человека - сторонники демократов, а 364 человека - республиканцы. Статистическая погрешность составляет четыре процентных пункта.