Время в Ереване: 11:07:36,   15 Июнь 2022

Парламент Армении завершил 3-ю сессию 8-го созыва

Парламент Армении завершил 3-ю сессию 8-го созыва

Национальное Собрание РА под государственным гимном завершило 3-ю сессию восьмого созыва. 

Как передает Арменпресс, в конце заседания 15 июня вице-спикер НС, ведущий заседание Рубен Рубинян объявил 3-ю сессию 8-го созыва закрытой. Прозвучал государственный гимн, который депутаты слушали стоя.

 


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