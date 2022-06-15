Парламент Армении завершил 3-ю сессию 8-го созыва

Национальное Собрание РА под государственным гимном завершило 3-ю сессию восьмого созыва.

Как передает Арменпресс, в конце заседания 15 июня вице-спикер НС, ведущий заседание Рубен Рубинян объявил 3-ю сессию 8-го созыва закрытой. Прозвучал государственный гимн, который депутаты слушали стоя.