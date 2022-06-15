Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 15-06-22

ЕРЕВАН, 15 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 15 июня, курс доллара США вырос на 4.79 драмa и составил 424.42 драм. Курс евро вырос на 6.82 драмa и составил 444.75 драм. Курс российского рубля вырос на 0.10 драмa и составил 7.49 драм. Курс британского фунта вырос на 5.79 драмa и составил 513.04 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 110.70 драмa и составила 24811.46 драм. Цена серебра сократилась на 1.11 драмa и составила 289.76 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.