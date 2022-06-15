Азиатские индексы - 15-06-22

ТОКИО, 15 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 15 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.14% и составил 26326.16 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.20% и составил 1855.93 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.50% и составил 3305.41 пункта, а HANG SENG вырос на 1.14% и составил 21308.21 пункта.