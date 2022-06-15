Посол Гевондян вручил верительные грамоты президенту Казахстана

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Республике Казахстан Армен Гевондян 15 июня вручил верительные грамоты президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву.

Об этом Арменпресс сообщили в МИД Армении.

На торжественной церемонии, состоявшейся в президентской резиденции, Токаев отметил, что Арменияявляется одним из ключевых партнеров Казахстана в регионе СНГ. Подчеркнув, что двусторонние отношения с Арменией основаны на глубоких исторических связях, глава Казахстана выразил надежду, что прочный мир и процветание в стратегически важном регионе Южного Кавказа еще больше укрепят армяно-казахстанское многоотраслевое двустороннее и многостороннее партнерство.

В свою очередь Армен Гевондян выразил готовность приложить усилия для расширения и использования потенциала армяно-казахстанских межгосударственных отношений, которые опираются на основные принципы взаимуважения, дружбы, суверенитета и независимости, закрепленные Большим договором между Арменией и Казахстаном от 2 сентября 1999 года.