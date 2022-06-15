Евросоюз подписал соглашение с Израилем и Египтом о поставках израильского газа в ЕС

ЕС, Израиль и Египет в среду подписали соглашение о поставках израильского газа в страны Европейского союза. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Associated Press (AP).

"Я от всего сердца приветствую подписание этого исторического соглашения", - заявила в Каире глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции с министрами энергетики Израиля и Египта.

Соглашение предусматривает увеличение поставок газа из Израиля в Египет на перерабатывающие предприятия, а затем транспортировку уже сжиженного природного газа танкерами в Европу.

По данным AP, Израиль располагает двумя месторождениями газа в Средиземном море – общий объем их запасов оценивается в 690 млрд кубометров. Также идут работы на третьем месторождении. Ранее Израиль подписал соглашения об экспорте газа в Египет и Иорданию.

Агентство напоминает, что на фоне ситуации вокруг Украины ЕС пытается снизить свою зависимость от РФ в газовой сфере: в данный момент на долю России приходится около 40% импортируемого в ЕС газа.