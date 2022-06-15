Кочарян, Саргсян и Дашнакцутюн признавали Арцах частью Азербайджана. Премьер- министр представил факты

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что утверждения о том, что за всю историю переговорного процесса вокруг Нагорного Карабаха руководствовались принципом и стратегией «Арцах никогда не будет в составе Азербайджана», являются абсолютной ложью.

«Эти утверждения являются абсолютной ложью, поскольку за всю историю переговорного процесса и Роберт Кочарян, и Серж Саргсян, и вместе с ними- их политический спутник Дашнакцутюн, признавали Арцах частью Азербайджана и/или не руководствовались принципом «Арцах никогда не будет в составе Азербайджана», - как передает Арменпресс, заявил премьер-министр Пашинян, выступая в Национальном собрании.

Премьер-министр представил факты и доказательства, обосновывающие это заявление.

«25 ноября 1998 года тогдашнее руководство Армении во главе с Робертом Кочаряном согласилось принять в качестве основы для переговоров представленное сопредседателями Минской группы ОБСЕ предложение о так называемом общем государстве, которое гласит: «Нагорный Карабах является государственно-территориальным образованием республиканского типа и вместе с Азербайджаном образует общее государство в его международно признанных границах». Вторая цитата из пакета: «Граждане Нагорного Карабаха в качестве удостоверения личности будут иметь азербайджанский паспорт со специальной пометкой ''Нагорный Карабах''».

Естественно, об этом знали и Роберт Кочарян, и Серж Саргсян, и АРФ Дашнакцутюн. Странно, почему они не ответили на это предложение сопредседателей, что Арцах никогда не будет в составе Азербайджана. Наоборот, исходя из вышеупомянутой версии, они не только не исключили, что Арцах может быть частью Азербайджана, но и согласились с ключевой логикой переговорного пакета, что Арцах должен быть частью Азербайджана - в рамках территориальной целостностиАзербайджана. Более того, этим шагом они проигнорировали принятую Арцахом 2 сентября 1991 года Декларацию о независимости, Референдум о независимости от 10 декабря 1991 года и его результаты", - подчеркнул Пашинян.

Премьер-министр напомнил, что за переговорным пакетом последовал так называемый "пакет по обмену территориями".

«Хочу подчеркнуть, что этим переговорным пакетом тогдашние руководители Армении признали Арцах частью Азербайджана. Почему?Потому что смысл упомянутого пакета в том, что Армения передает Мегринский район Азербайджану, а взамен получает Нагорный Карабах. Иными словами, если Армения должна была передать Азербайджану часть своей суверенной территории, чтобы получить Карабах, значит, она признает Карабах территорией Азербайджана. Думаю, здесь нет необходимости в дополнительных комментариях. Тем более что в рассматриваемом проекте прямо написано, что Армения отдаст Мегри, а Азербайджан - Лачинский район, Шуши и Нагорный Карабах. Обратите внимание, Азербайджан отдает Нагорный Карабах Армении, значит, Кочарян признал, что Карабах вместе с Шуши и Лачином принадлежит Азербайджану, как и Мегри принадлежит Армении, который он, в свою очередь, дает Азербайджану,чтобы получить Нагорный Карабах.

Иными словами, обсуждая вышеупомянутые известные переговорные концепции, мы видим, что эта тройка - Роберт Кочарян, Серж Саргсян и АРФ Дашнакцутюн, в годы своего правления согласились с тем, что Арцах может быть частью Азербайджана, а во втором случае согласились с тем, что Арцах входил в состав Азербайджана, - подчеркнул премьер-министр.

По словам главы государства, эти реалии еще более укрепились в ходе обсуждения Мадридских принципов.

«Напомню, что эти принципы были официально представлены Армении и Азербайджану сопредседателями Минской группы ОБСЕ в Мадриде в 2007 году, и армянская сторона согласилась принять их в качестве основы для переговоров. Когда это произошло, страной руководил Роберт Кочарян, премьер-министром был Серж Саргсян, а АРФД была частью правительства, членом и опорой правящей команды. Я имею в виду, что как в ходе всех предыдущих переговоров, так и во время принятия Мадридских принципов они вместе несли ответственность.

И теперь отметим, что взяв за основу переговоров Мадридские принципы, тогдашнее руководство Армении признало Карабах в составе Азербайджана, исключив любую практическую возможность выхода Карабаха из состава Азербайджана. Чем аргументируется то, что я сказал? Как известно, Мадридскими принципамиопределяется, что будущий статус Нагорного Карабаха должен решаться путем проведения референдума в согласованные сроки между сторонами, то есть между Арменией и Азербайджаном. Первый же вопрос, который возникает, заключается в следующем: в таком случае, а как же референдум о независимости от 10 декабря 1991 года в Нагорном Карабахе? Если вы говорите, что статус Арцаха должен определить референдум, который должен состояться в будущем, вы фактически объявляете, что референдум, состоявшийся 10 декабря 1991 года, не был решающим –в планеопределениястатуса.

Если он не был решающим, то почему вы говорите, что статус должен определяться референдумом, который должен быть проведен в будущем?А если вы говорите, что предыдущий референдум о статусе Арцаха не был решающим, то разрушаете весь армянский дискурс и заявление по нагорно-карабахскому вопросу. Потому что все, что армянская сторона должна была сказать, это то, что Нагорный Карабах никогда не входил в состав независимого Азербайджана, иисключительно законным путем, то есть вышел из состава Советского Азербайджана в результате референдума.

Это была армянскаяформулировка с 1991 года, и в середине 2000-х годов, приняв Мадридские принципы, тройка Роберт Кочарян—Серж Саргсян—Дашнакцутюн, по сути, вернула Нагорный Карабах в состав Карабаха, потому что было сказано, что в 1991 году референдум не определил статус Арцаха, то есть —Нагорный Карабах не получил независимости или статуса в результате этого референдума, и этот статус будет определен референдумом, который будет проведен в будущем. Более того, Мадридские принципы исключали возможность того, что Нагорный Карабах не будет частью Азербайджана. Почему?Потому что согласно этим принципам, Азербайджан получил право вето в вопросе определения статуса Нагорного Карабаха, то есть имел возможность предотвратить установление любого нежелательного для него статуса", - заключил Пашинян.