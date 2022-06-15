Ален Симонян по приглашению Мохаммада Багера Галибафа с первым официальным визитом находится в Иране

По приглашению председателя Меджлиса Исламской Республики Иран Мохаммада Багера Галибафа, председатель Национального собрания РА Ален Симонян с официальным визитом находится в Иране. Об этом «Арменпресс» сообщили в НС РА, отметив, что 15 июня делегация во главе с Аленом Симоняном встретилась со спикером Меджлиса ИРИ.

Выразив благодарность за приглашение и встречу, председатель НС РА отметил, что это его первый визит в Исламскую Республику Иран, добавив, что взаимные визиты будут продолжаться. Он пригласил своего коллегу с ответным визитом в Ереван.

Ален Симонян сообщил своему коллеге, что в декабре прошлого года в Ереване состоялись плодотворные обсуждения с парламентской группой дружбы Иран-Армения Меджлиса ИРИ, и их непрерывный характер является важной основой для реализации совместных программ двух парламентов. В этом контексте Ален Симонян упомянул о недавнем заседании Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности в Ереване, на котором присутствовала и делегация Меджлиса Исламской Республики Иран. Он отметил, что после заседания армянские и иранские парламентарии встретились в Национальном собрании и имели возможность обсудить вопросы двусторонней повестки.

Спикер Меджлиса Ирана приветствовал визит делегации во главе с председателем НС РА в Иран, отметив, что повестка сегодняшнего превентивного разговора должна быть в центре внимания армяно-иранских межпарламентских отношений. По его словам, на парламентском уровне предстоит многое сделать, в том числе продвижение экономических связей, развитие законодательного сотрудничества, а также создание и реформирование транспортной инфраструктуры. По его словам, парламенты на законодательном уровне должны поддержать открытие железной и автомобильной дороги Иран-Армения и создание инфраструктуры.

Касаясь переговоров между Арменией и Азербайджаном, Мохаммад Багер Галибаф выразил свою позицию, подчеркнув необходимость сохранения территориальной целостности двух стран и установление прочного мира.

После встречи состоялась пресс-конференция глав парламентов двух стран.

Выступая на пресс-конференции со спикером Меджлиса Ирана Мохаммадом Багером Галибафом, председатель НС Армении отметил:

«Уважаемый господин Галибаф!

Уважаемые коллеги!

Дамы и господа!

Прежде всего, я хотел бы поблагодарить председателя Меджлиса Исламской Республики Иран Мохаммада Багера Галибафа, моего коллегу и хорошего друга, за приглашение, теплый прием и плодотворные обсуждения и переговоры.

В ходе бесед с председателем Галибафом в атмосфере дружбы и взаимного доверия мы выразили удовлетворение высоким уровнем армяно-иранских отношений и тесных межпарламентских связей. Мы подчеркнули, что наше партнерство основано на тысячелетней дружбе и добрососедстве, и обе стороны выразили готовность углублять наше партнерство по всем направлениям.

Мы подробно обсудили региональные события. Естественно, я обратился к недавней азербайджано-турецкую агрессию против Нагорного Карабаха и к ее последствиям.

Я отметил, что после войны осталось много гуманитарных вопросов, в частности, возвращение военнопленных, сохранение армянских исторических, культурных и духовных ценностей на территориях, находящихся под контролем Азербайджана.

Посягательство Азербайджана на суверенную территорию Армении ставит под угрозу наши усилия по обеспечению региональной стабильности и безопасности. В этой связи мы высоко ценим позицию Ирана в отношении территориальной целостности Армении и нерушимости ее границ.

Безусловно, одной из важных тем нашей сегодняшней встречи были актуальные проблемы транспортного транзита и пути их преодоления. Мы говорили и о продолжении наших совместных экономических программ.

Хотел бы еще раз отметить, что, как заверил господин председатель, политическое руководство обеих стран привержено полноценному и партнерскому развитию наших отношений и их углублению.

Еще раз благодарю за приглашение, господин председатель, я с нетерпением жду встречи с Вами в Ереване. Благодарю», - заключил Ален Симонян.