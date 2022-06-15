КНДР тратит на ядерную программу 1221 доллар в минуту, подсчитали аналитики

КНДР в 2021 году тратила на ядерную программу 1221 доллар в минуту, всего 642 миллиона долларов, посчитали аналитики организации Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN).

В докладе ICAN "2021 Global Nuclear Weapons Spending" даются оценки трат на вооружения стран с крупнейшими военными бюджетами, в том числе США, Китая и России, а также суммированы данные по заключенным контрактам на поставку оружия, лоббированию.

По оценкам ICAN, Северная Корея располагает 20 готовыми ядерными боеголовками. Пхеньян разрабатывает ракеты, способные нести ядерное оружие, которые могут быть запущены с земли и с подводных лодок. В 2020 году Южная Корея оценила валовой национальный доход (ВНД) Северной Кореи в 35 триллионов северокорейских вон. Точно определить военные расходы КНДР не представляется возможным, но южнокорейские аналитики в 2009 году подсчитали, что Пхеньян потратил на свои вооруженные силы около трети ВНД, то есть 8,7 миллиарда долларов.

Как рассудили аналитики ICAN, если предположить, что Северная Корея продолжит тратить 35% своего ВНД на свои вооруженные силы, то в 2020 году Северная Корея потратила бы на свои вооруженные силы около 12,2 триллиона корейских вон,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"По оценкам Global Zero, в 2011 году Северная Корея потратила около 6% своего военного бюджета на свою ядерную программу. Если предположить, что Северная Корея по-прежнему тратит 6% своих ежегодных военных расходов на ядерное оружие, то КНДР потратила бы около 734 миллиардов корейских вон на свою ядерную программу в 2020 году. 734 миллиарда северокорейских вон - это 642 миллиона долларов, что соответствует нашей оценке расходов Северной Кореи на ядерную программу в 2021 году", - поясняется в докладе.

Это означает, что в 2021 году Северная Корея каждую минуту тратила на ядерное оружие 1221 доллар, подсчитали в ICAN.