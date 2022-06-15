СМИ: лидеры Израиля, Индии, ОАЭ и США в июле проведут первый саммит объединения I2U2

Премьер-министр Индии Нарендра Моди примет участие в первом саммите стран - членов группы I2U2, в которую входят также Израиль, ОАЭ и США. Об этом в среду сообщила газета Pioneer.

По данным ее источников, встреча главы индийского правительства с президентом США Джо Байденом, премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом и президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном пройдет в режиме онлайн в следующем месяце для обсуждения кризисной ситуации в области продовольственной безопасности.

Встреча состоится во время запланированного с 13 по 16 июля ближневосточного турне Байдена, в ходе которого он посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в письменном заявлении сообщила, что в рамках поездки американский лидер намерен "продвигать интересы США в сфере безопасности, экономики и дипломатии".

Группа I2U2 создана по инициативе США в рамках усилий администрации Байдена по активизации и оживлению американских альянсов по всему миру.