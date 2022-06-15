Лаша Дарсалия выразил надежду, что сотрудничество между Арменией и Грузией станет образцом для региона

В связи с 30-летием установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Грузией 13 июня 2022 года посольство РА в Грузии в Тбилисском государственном академическом театре им. Шота Руставели организовало прием и концерт Государственного ансамбля танца Армении.

Как передает «Арменпресс», на мероприятие были приглашены представители правительства и других государственных ведомств Грузии, депутаты парламента, аккредитованные в Грузии послы, представители дипломатического корпуса и международных организаций, армянские и грузинские общественные и культурные деятели, члены армянской общины Грузии и другие гости.

На приеме выступили чрезвычайный и полномочный посол РА в Грузии Рубен Садоян и первый заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия.

Поздравив присутствующих с юбилеем установления дипломатических отношений между Арменией и Грузией, посол Рубен Садоян коснулся многочисленных связей и общностей системы ценностей, объединяющих два народа на протяжении веков. Он подчеркнул, что межгосударственные отношения между Арменией и Грузией, сформировавшиеся на этой прочной основе, последовательно продолжают развиваться, приобретая новую динамику и новые перспективы.

В свою очередь первый заместитель министра Лаша Дарсалия отметил важность периодичности взаимных визитов на высоком и высшем уровне, что отражает взаимное доверие, дружбу и важную повестку между двумя государствами, выразив надежду, что сотрудничество между Арменией и Грузией станет образцовым для всего региона.