Индия – несравнимо больше, чем Болливуд, слоны, чай и йога: эксклюзивное интервью посла К. Д. Деваля

Тесные исторические и политические контакты и связи армянского и индийского народов имеют тысячелетнюю историю, которая берёт начало с древних, дохристианских времен и доходит до наших дней. И поскольку между армянами и индийцами много исторических, языковых, культурных, межэтнических, социальных связей и общностей, то вполне естественно, что сегодня между Арменией и Индией сложились и очень дружественные отношения на государственном уровне. Об этом в эксклюзивном интервью агентству «Арменпресс» в связи с 30-й годовщиной установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Республикой Индия, сказал чрезвычайный и полномочный посол Индии в Армении Кишан Дан Деваль.

В обширном интервью Государственному информационному агентству Армении, посол Индии ответил на вопросы по всем ключевым аспектам армяно-индийских отношений, оценив общий уровень межгосударственных отношений и перспективы их дальнейшего развития в результате 30-летних дипломатических контактов.

В контексте армяно-индийских исторических отношений весьма примечательны упомянутые послом Кишаном Дан Девалем исторические источники, согласно которым еще в 50 г. до н. э. два индийских князя, с множеством своих поданных, эмигрировали из индийского города Каннудж и поселились в Западной Армении, где местное армянское население встретило их с большой любовью и гостеприимством.

Миграционные потоки происходили и в обратном направлении. Особенно в средние века, в XVI-XVIII веках, большое количество армян эмигрировало из Армении и Новой Джульфы в Индию, обосновавшись в Агре, Калькутте, Мадрасе, Бомбее и других городах. Создав в Индии значительную армянскую общину, они принимали активное участие в местной торгово-экономической и общественной жизни страны. Многие из них были купцами, военными, государственными служащими, например, известный армянский купец Ходжа Петрос Воскан Велиджанян (1680-1751) или Горгин-хан (Григор Арутюнян), который был командующим индийской армии, сражавшейся в Бенгалии в 1760-е гг. с британскими колонизаторами. Именно в этой общине Овсеп Эмин, Шаамир Шаамирян, Мовсес Баграмян и другие видные армянские деятели в 1770-х гг. основали известную мадрасскую группу, которой суждено было сыграть большую роль в формировании национально-освободительной идеологии Армении, находившейся в то время под чужим господством.

«В Калькутте первое западное учебное заведение учредили армяне, причем намного раньше, чем британцы. Армяне построили самые старые церкви в Индии - в Калькутте и в Ченнайе», - в свою очередь добавляет посол.

По словам Кишана Дан Деваля, за последние 30 лет армянский и индийский народы очень сблизились, значительно улучшились и армяно-индийские отношения. А за последние три года, по словам индийского дипломата, наблюдается колоссальный рост двусторонних отношений Армения-Индия во всех сферах, включая и активные политические контакты на высоком уровне. В этом контексте посол Кишан Дан Деваль представил подробности первого официального визита министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара в октябре 2021 года в Армению и ответного визита министра иностранных дел Республики Армения Арарата Мирзояна.

Кишан Дан Деваль особо обратился к представлениям о своей стране, сложившимся в армянском обществе, как и в других бывших советских странах, главным образом по известным фильмам Раджа Капура, и к их отличиям от реальной, более современной Индии, подчеркнув, что Индия - несравнимо больше, чем фильмы Болливуда, слоны, чай и йога.

«Индия – несравнимо больше, чем все это. Вы должны посетить эту страну, чтобы увидеть настоящую Индию», - подчеркнул посол.

Дипломатические отношения между Республикой Армения и Республикой Индия были установлены 31 августа 1992 года, с подписания соответствующего протокола. Кишан Дан Деваль был назначен чрезвычайным и полномочным послом в Армении 13 сентября 2019 года. С 6 июля 2021 года чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в Индии является Юрий Бабаханян.

Ниже «Арменпресс» представляет первую часть интервью с послом Индии Кишаном Дан Девалем.

- Здравствуйте, господин посол! Как Вы?

- Здравствуйте, господин Арам. Очень рад видеть Вас. Я в порядке, как Вы?

- Замечательно. Большое спасибо за то, что приняли нас в посольстве Индии.

- Пожалуйста, добро пожаловать.

- Честно говоря, я немного взволнован. Здесь так много индийской культуры.

- Рад слышать это.

- Итак, господин посол, как Вы знаете, Армения и Индия, две дружественные страны-партнеры, в этом году отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. Соответствующий протокол об этом был подписан 31 августа 1992 года. По этому поводу хотелось бы услышать Ваши комментарии относительно развитий в армяно-индийских отношениях. Как Вы оцените тот 30-летний путь, который две страны прошли вместе как два независимых государства?

- Благодарю за вопрос. 30-летие наших дипломатических отношений, установленных после провозглашения независимости Армении, является очень важной вехой. Как Вам известно, Индия была одной из первых стран, признавших независимость Армении и установивших дипломатические отношения с Республикой Армения. С 1999 года в Армении действует наша полноценная дипломатическая миссия. До этого дипломатическую миссию мы осуществляли из соседних стран, по совместительству, но с 1999 года здесь есть наше посольство.

Что касается последних 30 лет, я сказал бы, что мы стали ближе, наши отношения значительно улучшились. Ранее Индию посетили два министра иностранных дел Армении. Один визит был в 2003 году, другой в 2010, если не ошибаюсь.

Но за три последних года во всех сферах наших двусторонних отношений, особенно в политической сфере, отмечен огромный рост. Министр иностранных дел Индии в октябре 2021 г. с официальным визитом посетил Армению. Это был исторический визит - первый визит министра иностранных дел Индии в Армению. Рад напомнить вам, что буквально несколько дней назад министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян вернулся из очень успешного визита в Индию. Это политическая сторона вопроса.

Во-вторых, мы добились очень хорошего прогресса и в наших торговых отношениях. Двусторонняя торговля значительно выросла, хотя она по-прежнему имеет большой потенциал роста. За последние три года товарооборот между Арменией и Индией утроился, что является очень хорошим показателем. Увеличился и приток туристов из Индии в Армению. До пандемии COVID-19 ежегодный приток составлял около 50 000 человек, к сожалению, из-за нее это количество сократилось. Теперь оно снова растет. Я с нетерпением жду, когда же и из Армении больше туристов станут ездить в Индию.

- Исторические источники свидетельствуют, что сведения о первых армяно-индийских контактах были зарегистрированы еще в IV-V веках до нашей эры, как например в «Киропедии» Ксенофонта. Дружеские отношения между Арменией и Индией, основанные на взаимном уважении и доверии, были установлены еще столетия назад, и они неуклонно развивались.

- Да, Вы правы. Об этом есть и письменные свидетельства, воспоминания и книги того времени. Вы знаете, согласно этим свидетельствам, были два принца - выходцы из индийского города Каннудж. Они покинули Индию из-за внутренних беспорядков, перебрались в Армению и нашли здесь убежище. Это было в 50 году до н.э. В то время Армения еще не была христианской страной. Итак, пришли два принца со своими приближенными и поселились в Западной Армении.

В свидетельствах рассказывается, что в то время в указанной местности проживало около 10 000 индийцев, которых армянский народ принял с большой любовью и гостеприимством. Хотя со временем, с принятием в Армении христианства, индийская община постепенно исчезла, вероятно, они ассимилировались и растворились в армянском обществе. Это самые ранние отношения, но если говорить об отношениях между Индией и Арменией более позднего периода, то армянские купцы, военные, советники эмигрировали в Империю Великих Моголов еще в XVI веке.

- Они эмигрировали из Персии?

- Они прибыли из Западной Армении, некоторые из них, вероятно, были выходцами из армянской общины, проживающей в Персии. Они переехали в Индию, чтобы торговать. Эти люди были очень образованы и были вовлечены в администрацию того времени. Некоторые из них поселились в Агре, в столице Империи Великих Моголов.

- Есть различные точки зрения и гипотезы о взаимосвязи армянского и индоевропейского языков, в том числе и санскрита. В любом случае, бесспорно, что все эти языки входят в индоевропейскую языковую семью.

- Верно. Как известно, санскрит, вероятно, самый древний в мире язык, от которого произошли многие языки. Я не знаю точно, из какого языка произошел армянский, но в наших языках есть много похожих слов, даже в хинди и в современном армянском. Большая часть сходства этих слов обусловлена заимствованиями из персидского языка. Армяне из персидского языка заимствовали много слов. То же самое можно сказать и о хинди. Вот почему мы находим так много общего в наших языках.

- А Вы смогли бы назвать какие-то слова на хинди, которые мы используем в армянском языке?

- Могу назвать несколько, например, «панир» (сыр), «дарпас» (ворота), «ха» (да). Таких слов много. Чтобы вспомнить их, надо заглянуть в словарь.

- Как Вам кажется, в какой степени история и культура, особенно те общности, о которых мы говорили, влияют на отношения между Индией и Арменией, насколько они укрепляют двусторонние отношения и помогают их развитию?

- Общности в любой области, будь то язык, культура или история, безусловно, играют большую роль в развитии отношений между людьми и государствами. И если мы говорим об истории, об исторических фактах, я уже сказал о присутствии армян в Агре, но, кроме этого, сейчас я представлю Вам некоторые подробности, насколько глубоко армяне были вовлечены в жизнь индийского общества. В Калькутте первое западное учебное заведение учредили армяне, причем раньше англичан. Это - первое. Армяне построили самые старые церкви в Индии - в Калькутте и в Ченнайе. Калькутта тогда была главным торговым центром Индии, поэтому все больше и больше армян концентрировалось вокруг Калькутты, ведь она была главным центром экономической активности.

Итак, большое количество армян переселились в Калькутту и основали это учебное заведение, и я рад сообщить Вам, что именно та армянская церковь, которой более 200 лет, руководит местным армянским колледжем. У нас в Индии так мало старых учреждений, которые все еще работают. 200-летнее учреждение! Это прекрасный пример. Армянская церковь в Ченнайе действует с таким же успехом, она проявляет обо всех заботу. В Сурате, в провинции Гуджарат, есть армянское кладбище. Все это говорит об очень крепких армяно-индийских связях. И хотя армянская община в Индии сегодня очень мала, должен признать, что она мала по разным причинам, но, тем не менее, Вы видите, что отношения между нашими народами имеют очень прочные корни. И поскольку у нас так много общего в истории, вполне естественно, что и наши отношения должны быть очень дружескими.

- Сколько армян проживает сегодня в Индии?

- К сожалению, мы не располагаем конкретными данными, но могу назвать приблизительное количество. Сегодня в Индии должно быть около 1 000 армян, что, конечно, очень мало по сравнению с 1,3-миллиардным населением Индии в целом. В основном они сосредоточены в Калькутте, где армяне жили поколениями. Кроме того, было много браков между гражданами Армении и индийцами, вне зависимости кто был армянином – муж или жена. Они живут в Индии, их довольно много. И хотя и много армян работают в Индии, но их общая численность невелика.

- Хорошо. Армяне и индийцы, как Вы уже сказали, и по сей день находятся в тесных культурных и межэтнических связях. В Армению приезжают тысячи индийских студентов, туристов и рабочих-мигрантов. Индийские фильмы по-прежнему очень популярны в Армении. Мы отметили и достаточное количество сходств. Так что же объединяет народы Армении, Индии и делает армяно-индийские отношения такими особенными?

- Как я уже сказал, сходства и общности в культуре, языке, в наших исторических связях и отношениях являются естественными факторами, которые любые две страны или два народа сделают дружественными. И это правда. Во-вторых, хотелось бы отметить тот факт, что армяне - очень умный народ. Они были в Индии в то время, когда мы только развивались как государство, когда после долгой борьбы за независимость формировалась новая Индия. Армяне создали довольно благополучную общину, они были очень хорошо образованы, активно участвовали в управлении. Это показывает потенциал армянского народа. В-третьих, сейчас многие индийские студенты приезжают учиться в Армению по разным причинам. Одна из них - в Армении доступное медицинское образование.

- Что самое важное мы должны знать об Индии?

- Есть один очень момент по этому вопросу. Армяне формировали свое представление об Индии в основном из фильмов Болливуда и из старых индийских фильмов. В советское время Армения была одной из тех стран, где индийские фильмы были очень популярны. Эта эпоха фильмов Раджа Капура создала у армян определенные впечатления об Индии. Но я хочу подчеркнуть, что Индия - это не только Болливуд, слоны, чай и Гоа, Индия - несравнимо больше, чем все это. Вы должны посетить эту страну, чтобы увидеть настоящую Индию. И, кстати, сегодня много армян едет изучать современную Индию.

Если Вы обратите внимание на картины над моей головой, то увидите памятники Раджастана, храмы Кералы, храмы Южной Индии, Гималаи. Индия - большая страна. Чтобы понять Индию, нужно посетить ее и увидеть все своими глазами.

- Вы имеете в виду, что индийские фильмы и все подобное не дают глубокого представления об Индии?

- Да, я имею в виду индийские фильмы, чай и йогу, эти три вещи не вполне определяют Индию. Они, конечно, очень важны, но все же это очень маленькая частица Индии. Если Вы обратитесь к современной Индии, то заметите, что сегодняшняя Индия является страной, имеющей 6-ю по величине экономику мира с ВВП в 2,6 трлн долларов, что совсем немало, а генеральные директора 7 из 10 крупнейших компаний мира - индийцы. Это не шутка, это очень серьезный показатель, который показывает, что самые талантливые люди в мире родом из Индии, они выходят на международную арену, занимаются делами мирового уровня. В-третьих, сегодняшняя Индия очень сильна и в области обороны и космических технологий.

- Следовательно, было бы справедливо сказать, что сегодня Индия является одной из самых динамично развивающихся стран мира?

- Именно так. Я бы сказал, что сегодня Индия является одной из самых быстрорастущих экономик мира. Индия - развивающаяся страна, которая, как мы надеемся, и как мы уверены, станет одной из мировых сверхдержав.

- В армянских вузах учится много индийских студентов, в частности, в Ереванском государственном медицинском университете, что благоприятно действует не только на международные обмены, но и на развитие армянской образовательной системы. Что можно сделать для увеличения количества обменов и сотрудничества в сфере образования?

- Как я уже говорил, большинство индийских студентов, обучающихся в Армении, - студенты-медики, они приезжают в Армению по нескольким причинам. Во-первых, это доступное медицинское образование, которое несколько дешевле, чем образование, которое они могли бы получить в Индии. Во-вторых, простые визовые процедуры. И, конечно же, дружественная страна, дружелюбный народ. Они приезжают в основном по этим трем или четырем причинам.

Но должен сказать, что в Армении в сфере образования есть огромный потенциал. Например, Вы знаете, что австралийская экономика очень зависит от образования, и они приглашают к себе на учебу много иностранных студентов. Но в Армении, мне кажется, есть определенные ограничения на квоты иностранных студентов, которых можно было бы привлечь в свое общество и в образовательные учреждения. Следовательно, систему образования можно будет развивать и дальше, если эти цифры будут увеличены за счет увеличения инфраструктуры и образовательных учреждений, но с очень строгими регулировками, которые будут контролировать и гарантировать качество образования. Это очень важно. Эти две вещи можно сделать. В-третьих, Армения может больше реализовать свой потенциал в Индии - как на потенциально образовательном направлении.

- В международных отношениях важную роль играют и культурные связи, и контакты между людьми. В прошлом году при содействии посольства Индии и НПО Дружбы Индия-Армения был снят документальный фильм «Фрунзик Мкртчян. Индия помнит меня». Это тоже один из ярких примеров тесных связей между армянами и индийцами. Какие культурные мероприятия Вы планируете в этом году и в будущем вообще?

- Хочу добавить, что документальный фильм «Фрунзик Мкртчян. Индия помнит меня», который мы сняли в прошлом году, здесь был принят прекрасно. Мы организовали один показ в Ереване и второй в Гюмри.

В этом году в связи с целью празднования 30-летия дипломатических отношений мы планируем организовать больше культурных мероприятий. Одно из них мы уже провели. Это был концерт, объединивший индийскую и армянскую музыку и танцы, на котором выступил ситарист с армянскими корнями Питер Давидян. Он приехал, принял участие, и был звездой концерта. В Ереване мы с ним организовали концерт, который положил начало всех мероприятий, в этом году мы хотим провести их больше, в частности, организовать Гала-концерт, пригласив известных артистов Индии. Мы и армянских артистов приглашаем посетить Индию, и выступить, символизируя 30-летие наших дипломатических отношений. Я хотел бы видеть, чтобы известные армянские артисты посетили бы с концертами Индию.

- Вы имеете в виду артистов или музыкантов?

- Коллективы песен и танцев. Мы ищем группы, которые представят Армению в Индии.

- Насколько армянская культура принята в Индии?

- Армянская культура принята в Индии. Во время пандемии мы не могли никого отправлять, но до нее в Индии были две армянские группы. Название одной было «Масунк», другой - кажется, «Кайт». Они выступили с концертами, их очень хорошо приняли в Индии. В этом году мы планируем выступления еще одной армянской группы. Также планируем выпустить почтовую марку, посвященную 30-летию установления дипломатических отношений. Так что, в программе празднования дипломатических отношений намечены эти три-четыре события.

- Господин посол, как Вы отметили, динамика развития армяно-индийских отношений заметна, прежде всего, на политическом уровне, подразумевая и недавние взаимные визиты на высшем уровне. В прошлом году министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар посетил Армению с официальным визитом, что стало историческим событием, поскольку это был первый визит министра иностранных дел Индии за всю историю независимой Армении. Г-н Субраманьям Джайшанкар в Ереване встретился с премьер-министром Николом Пашиняном и с министром иностранных дел Араратом Мирзояном. Они обсудили широкий круг вопросов, касающихся международных и региональных проблем и двусторонних отношений. 25-27 апреля с ответным визитом в Индию выехал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Он провел встречи со своим индийским коллегой и с премьер-министром Нарендрой Моди, также принял участие в армяно-индийском бизнес-форуме, подчеркнув, что «мы открываем новую страницу в истории армяно-индийского экономического сотрудничества». Какие важные результаты этих двух ключевых визитов Вы могли бы представить?

- Как я уже говорил, визит нашего министра иностранных дел в октябре 2021 года стал первым визитом министра иностранных дел Индии в Армению после установления дипломатических отношений, так что, это уже само по себе довольно показательный факт. И я рад, что практически сразу после этого состоялся визит министра иностранных дел Арарата Мирзояна в Индию. Вы упомянули даты. Если говорить точнее, он был в Индии с 25 по 28 апреля, а вернулся 29 апреля. И я должен подчеркнуть, что это был первый визит министра иностранных дел Армении в Индию после 12-летнего перерыва. И это очень хороший знак, что мы обмениваемся политическими визитами на высоком уровне. Это первый важный момент.

Во-вторых, министр Мирзоян в Индии участвовал в очень важном стратегическом диалоге, который мы называем Диалогом Раисины (Raisina Dialogue). Этот диалог принимает министр иностранных дел Индии. Это стратегический диалог, на который мы приглашаем мировых лидеров и самых ярких лиц мировых аналитических центров. В мероприятии принимали участие 20 министров иностранных дел, в том числе и министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян. Он выступил в ходе диалога, представив позицию Армении по многим вопросам, в том числе и по вопросам безопасности. Кроме того, министр Мирзоян смог в течение короткого времени пообщаться и с премьер-министром Шри Нарендрой Моди. Он также присутствовал на обеде, устроенном нашим министром иностранных дел.

На следующий день в Дели состоялась бизнес-конференция, организованная Конфедерацией индийских промышленников и Альянсом торгово-промышленных палат Индии (FICCI). В рамках конференции встретились представители индийских и армянских деловых кругов, обменялись контактной информацией, обсудили дальнейшую дорожную карту армяно-индийских двусторонних торговых отношений.

Визит министра Мирзояна имел и очень важные культурный и духовный аспекты. В частности, он посетил храм Акшардхам в Дели и был очень впечатлен архитектурой этого храма. Кроме того, он успел побывать в Агре, что очень важно. В Агре сохранились некоторые фрагменты армянской церкви и армянского кладбища. К сожалению, министр не успел их увидеть, но я надеюсь, что он посетит эти места в следующий раз. Министр Мирзоян побывал и в Мумбаи, где он наладил очень продуктивные деловые знакомства и связи.

- Я слышал, что в Старом Дели есть армянская церковь. Это верно?

- Да, в Старом Дели есть армянская церковь, но, к сожалению, она не в очень хорошем состоянии, некоторые ее детали подверглись посягательствам. Есть семьи, которые живут там в течение многих лет. Посольство Армении предпринимает шаги по восстановлению церкви.

Интервью вел Арам Саркисян

Оператор: Ованнес Мкртчян

Фотограф: Геворг Перкуперкян

*** Вторая часть интервью с послом Индии Кишаном Дэном Девалем будет опубликована в ближайшее время.