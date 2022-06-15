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В Армении есть благоприятные условия для стартапов: директор компании «Krisp»

В Армении есть благоприятные условия для стартапов: директор компании «Krisp»

Мы имеем хорошую возможность создавать в Армении продукты, которые будут использоваться во всем мире.

Как передает «Арменпресс», об этом на форуме «Дни науки и бизнеса-2022», проходящем в Спортивно-концертном комплексе им. К. Демирчяна, заявил соучредитель и директор компании «Krisp» Давид Багдасарян.

По его словам, в прошлом не было такой ситуации и возможности создавать и распространять продукты по всему миру: «Я говорю своим друзьям, если вы не в Армении, то вы многое теряете. Здесь есть возможности. Могу сказать, что в Армении очень благоприятные условия для стартапов», - сказал он.

По словам Ани Маркосян, главного научного сотрудника компании «Ноймед», наличие сотрудников с разным опытом работы приводит к успеху в компаниях.

«Зарплаты у наших ученых не такие высокие, что является одной из причин, по которой ученые уезжают отсюда. Нам нужно ставить интересные, новые задачи, возвращать всех в Армению, потому что за границей много наших талантливых людей», - сказала она.

Ани Маркосян добавил, что высшие учебные заведения должны предоставлять целевое образование. «У нас кадровые проблемы, потому что университеты не выпускают нужных  специалистов», - сказала она.

Главный научный сотрудник компании «Ноймед» роль науки в бизнесе назвала очень важной, отметив, что необходимо создавать свои технологии, иметь свои, и в этом вопросе рассчитывать на помощь государства.
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