В Армении есть благоприятные условия для стартапов: директор компании «Krisp»
Мы имеем хорошую возможность создавать в Армении продукты, которые будут использоваться во всем мире.
Как передает «Арменпресс», об этом на форуме «Дни науки и бизнеса-2022», проходящем в Спортивно-концертном комплексе им. К. Демирчяна, заявил соучредитель и директор компании «Krisp» Давид Багдасарян.
По его словам, в прошлом не было такой ситуации и возможности создавать и распространять продукты по всему миру: «Я говорю своим друзьям, если вы не в Армении, то вы многое теряете. Здесь есть возможности. Могу сказать, что в Армении очень благоприятные условия для стартапов», - сказал он.
По словам Ани Маркосян, главного научного сотрудника компании «Ноймед», наличие сотрудников с разным опытом работы приводит к успеху в компаниях.
«Зарплаты у наших ученых не такие высокие, что является одной из причин, по которой ученые уезжают отсюда. Нам нужно ставить интересные, новые задачи, возвращать всех в Армению, потому что за границей много наших талантливых людей», - сказала она.
Ани Маркосян добавил, что высшие учебные заведения должны предоставлять целевое образование. «У нас кадровые проблемы, потому что университеты не выпускают нужных специалистов», - сказала она.Главный научный сотрудник компании «Ноймед» роль науки в бизнесе назвала очень важной, отметив, что необходимо создавать свои технологии, иметь свои, и в этом вопросе рассчитывать на помощь государства.
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