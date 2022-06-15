Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена переименовать вирус оспы обезьян в ближайшее время, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"ВОЗ также работает с партнерами и экспертами со всего мира над изменением названия вируса оспы обезьян, его ветвей и вызываемого им заболевания. Мы объявим о новых названиях в ближайшее время", - заявил Гебрейесус на брифинге.

Ранее более чем 30 ученых из разных стран составили письмо, в котором призывали медицинское сообщество переименовать заболевание. Согласно письму, перепринт которого был опубликован 10 июня на портале virological.org, ученые считают название вируса неточным, отмечая, что ВОЗ рекомендует избегать географических регионов и названий животных в наименованиях болезней. Ученые также подчеркнули, что вирус нельзя называть африканским. По мнению авторов письма, переименование оспы обезьян поможет избежать дискриминации и стигматизации.

По данным ВОЗ, на данный момент зарегистрированы уже более 1600 подтвержденных случаев оспы обезьян и приблизительно 1500 предполагаемых случаев в 39 странах,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости․

Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению Британии отмечали, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком.

Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.