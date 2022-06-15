Греция отправит на Украину десятки боевых машин пехоты

Греция отправит Украине до 30 боевых машин пехоты - БМП-1. Об этом в среду заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью греческому общественному телевидению ERT.

Глава правительства отметил, что поставка бронетехники на Украину происходит в рамках частичного переоснащения армейского парка современными машинами из ФРГ как условия помощи Украине со стороны Греции,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс․

"В настоящий момент мы обмениваем небольшое количество - от 20 до 30 БМП-1 - на гораздо более современные машины немецкого производства [Marder]. Мы помогаем Украине и одновременно укрепляем наши вооруженные силы более новыми боевыми машинами", - подчеркнул Мицотакис.

Ранее, в частности, Чехия передала Украине танки Т-72 и БМП-1. Данная поставка была согласована с другими членами НАТО.