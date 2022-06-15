Сергей Лавров в Баку обсудит процесс реализации положений трехсторонних заявлений

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 23-24 июня с рабочим визитом выедет в Азербайджан.

Как передает «Арменпресс» об этом на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она сообщила, что в Баку ожидаются встречи Лаврова с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и с президентом Ильхамом Алиевым.

«Ожидается обсуждение всего комплекса вопросов, касающихся дальнейшего развития двусторонних отношений, в соответствии с положениями декларации о союзническом взаимодействии, подписанной 22 февраля в Москве президентами России и Азербайджана», - заявила Захарова.

Она также отметила, что министры обсудят актуальные региональные и международные вопросы, особое внимание будет уделено процессу реализации трехсторонних заявлений высокого уровня от 9 ноября 2020 года, 11 января 2021 года и 26 ноября 2021 года.