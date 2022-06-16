Свадебная церемония на вершине Арарата: уникальное бракосочетание молодой пары

Место проведения церемонии - вершина Масиса, наряды - походная одежда. Вы приглашены на свадебное мероприятие! Ишхан Геворгян и Ашхен Ованнисян - молодая пара, которая, как и многие другие, думали, как организовать свадебную церемонию, чтобы она стала запоминающейся и оригинальной. Они оба любят природу, пешие прогулки, восхождение на горы Высота - их общая привязанность и предпочтение, она и легла в основу организации свадебной церемонии. В беседе с «Арменпресс» Ашхен рассказал, что вместо организации медового месяца на каком-нибудь курорте, она предложила жениху принять участие в восхождении на вершину Масиса.

«Мы с Ихшаном часто обсуждали нашу мечту подняться на Масис. Большинство армян мечтает подняться на Арарат, и это желание, кажется, преследует с детства. Я предлагала Ишхану подняться на Масис после женитьбы. Но в один прекрасный день Ишхан предложил жениться на вершине Масиса, лучшей свадебной церемонии и не придумать. Конечно же, я согласилась», - вспоминает Ашхен Ованнисян.

Решили и сделали. Преодолев многие трудности, 26 августа 2018 года они достигли вершины Арарата. Из-за нехватки кислорода передвигаться было довольно сложно, было и плохое самочувствие, но ничто не помешало им исполнить свое великое желание. Ишхан Геворгян рассказал, что в экспедиции многие не знали, что на вершине предстоит свадебная церемония.

«Большинство участников восхождения лишь в конце узнали о нашей инициативе. Мы были на вершине, когда заявили, что они приглашены на свадьбу. Мартын Мартиросян (руководитель экспедиции «Атис») взял в руки крест, остальные помогли налить шампанское. Словом, мы удивили всю группу. Казалось, удвоились два сильнейших чувства. Одно - радость преодоления тяжести восхождения на вершину Масиса, другое - счастье церемонии бракосочетания», - отметил Ишхан Геворгян.

Спустя годы молодые супруги с улыбкой и восхищением вспоминают этот уникальный день свадьбы, рассказывают о сильном, гордом чувстве, о том, что в тот момент они стали ближе к Богу. Они уже могут поделиться этой историей со своими детьми. После женитьбы походы продолжаются с участием детей.

Молодая пара руководствуется следующим принципом: чтобы полюбить свою страну, ее нужно узнать. Вместе узнавая и открывая Армению и Арцах, они теперь пытаются внести свой вклад и в другую инициативу. Супруги, познакомившиеся в военно-патриотической общественной организации «Искусство выживания», сегодня вносят свой вклад в реализацию инициативы «Азатазен», основав стрельбище, где желающие могут обучиться искусству владения оружием.

«После войны мы решили выступить с этой инициативой. Нам негде было тренироваться. Так как в Армении нет большого стрельбища, мы пошли стрелять в горы, что было довольно рискованно. Сегодня в Ереване много увеселительных заведений, но нет тира. Мы решили сменить картину по всей стране и вместе с нашими друзьями-военными создали военно-просветительскую общественную организацию «Азатазен». Она поможет желающим овладеть секретами оружия», - сказал Ишхан Геворгян. Ашхен также активно участвует в реализации этого проекта.

Словом, недостатка в военно-патриотическом духе нет, велико и стремление делать значимые для Родины дела. Молодая пара, храня в своих сердцах чувства, полученные на вершине Арарат, идет к новым свершениям.

Анна Гзирян

Фото из архива Айка Манукяна и Ишхана Геворгяна