Макрон заявил о необходимости новых переговоров с Украиной

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о том, что возникла необходимость проведения новых переговоров с Украиной, отвечая на вопрос о возможности его поездки в Киев на этой неделе,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я считаю, возникла необходимость новой дискуссии с Украиной", - сказал Макрон во время визита в Румынию, отметив, что у порога ЕС сложилась беспрецедентная геополитическая ситуация.