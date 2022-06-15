Время в Ереване: 11:07:36,   15 Июнь 2022

Макрон заявил о необходимости новых переговоров с Украиной

Макрон заявил о необходимости новых переговоров с Украиной

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о том, что возникла необходимость проведения новых переговоров с Украиной, отвечая на вопрос о возможности его поездки в Киев на этой неделе,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я считаю, возникла необходимость новой дискуссии с Украиной", - сказал Макрон во время визита в Румынию, отметив, что у порога ЕС сложилась беспрецедентная геополитическая ситуация. 


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