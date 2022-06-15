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Опрос показал, что более 40% россиян предпочитают хранить свободные деньги в банке

Опрос показал, что более 40% россиян предпочитают хранить свободные деньги в банке

Немногим менее половины россиян (43%) уверены, что в настоящее время выгодно держать свободные денежные средства на вкладах и счетах в банке, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные в среду на официальном сайте центра,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Каждый третий респондент (33%) полагает, что если на данный момент деньги находятся на счетах или вкладах в банке, лучше их оттуда забрать. Не знает, как себя вести в этом плане, почти каждый четвертый (23%).

Всероссийский телефонный опрос был проведен 21 мая среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.


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